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    Кино

    Орнелла Мути прибыла на выставку Никаса Сафронова

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    Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»
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    Звезда итальянского кино Орнелла Мути, известная отечественному зрителю, в первую очередь, по фильмам с Адриано Челентано, таким как «Укрощение строптивого» и «Безумно влюбленный», а также по главной роли в фильме Григория Чухрая «Жизнь прекрасна», прибыла на центральное мероприятие своего визита в Петербург — выставку Никаса Сафронова в Петропавловской крепости.

    Звезда, одетая в деловой костюм с глубоким декольте, роскошно выглядела, немного попозировала встречавшим, несмотря на дождь, и устремилась в помещения, где ее уже ждал концерт с участием Михаила Боярского.

    Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»

    Выставка Никаса Сафронова «Большая любовь к Петербургу» открывается в Инженерном доме Петропавловской крепости

    Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»

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