Орнелла Мути прибыла на выставку Никаса Сафронова

Звезда итальянского кино Орнелла Мути, известная отечественному зрителю, в первую очередь, по фильмам с Адриано Челентано, таким как «Укрощение строптивого» и «Безумно влюбленный», а также по главной роли в фильме Григория Чухрая «Жизнь прекрасна», прибыла на центральное мероприятие своего визита в Петербург — выставку Никаса Сафронова в Петропавловской крепости.
Звезда, одетая в деловой костюм с глубоким декольте, роскошно выглядела, немного попозировала встречавшим, несмотря на дождь, и устремилась в помещения, где ее уже ждал концерт с участием Михаила Боярского.
Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»
Выставка Никаса Сафронова «Большая любовь к Петербургу» открывается в Инженерном доме Петропавловской крепости