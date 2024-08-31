В Ленобласти нашли противотанковую гранату у военного, которого потеряли в части

Не вернувшийся в срок к несению службы нашёлся в Тихвинском районе Ленобласти с россыпью патронов и реактивной противотанковой гранатой. Об этом стало известно «Фонтанке» в субботу, 31 августа.
В части 49-летнего военного ждали в начале июля. Он должен был приступить к службе после отпуска, который, судя по всему, решил продлить. Через две недели пропавший так и не объявился, и к его поиску подключили тихвинскую полицию.
Вместе с ориентировкой сотрудники получили данные о боеприпасах, которые военный может хранить в посёлке Смоленец в доме, принадлежащем ему и брату. Нашли всё.
Оперативники 24 июля задержали и передали военным задержавшегося в отпуске. Из дома в посёлке на экспертизу были отправлены без малого три десятка патронов и РПГ-26 с зарядом взрывчатого вещества массой 420 граммов.
Результаты экспертизы легли в основу возбуждённого в августе уголовного дела о незаконном хранении боеприпасов (222 УК).