В Ленобласти нашли противотанковую гранату у военного, которого потеряли в части

Не вернувшийся в срок к несению службы нашёлся в Тихвинском районе Ленобласти с россыпью патронов и реактивной противотанковой гранатой. Об этом стало известно «Фонтанке» в субботу, 31 августа.



В части 49-летнего военного ждали в начале июля. Он должен был приступить к службе после отпуска, который, судя по всему, решил продлить. Через две недели пропавший так и не объявился, и к его поиску подключили тихвинскую полицию.



Вместе с ориентировкой сотрудники получили данные о боеприпасах, которые военный может хранить в посёлке Смоленец в доме, принадлежащем ему и брату. Нашли всё.

