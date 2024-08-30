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    Роскомнадзор внес пять книжных сайтов в Реестр запрещенной информации

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    Роскомнадзор обновил Реестр запрещенной информации, внеся туда пять книжных сайтов. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 30 августа.

    В список попали онлайн-магазины и электронные библиотеки. Как отмечают в РКН, причиной стало размещение на ресурсах целого перечня литературы, нарушающего законодательство России.

    В Реестр попали BAbook, Freedom Letters, «Руслания», Book Amaro и Goodreads. По информации Роскомнадзора, на сайтах содержатся фейки об СВО, пропаганда ЛГБТ*, информация, направленная на дестабилизацию политической обстановки в РФ, а также дискредитация действий органов госвласти РФ и ВС РФ. Авторами этих книг являются иноагенты, а их произведения никак не промаркированы, добавили в пресс-службе. Часть основателей — россияне, покинувшие страну, еще частью владеют иностранные компании.

    «Если владельцы ресурсов проигнорируют предупреждения ведомства, доступ к сайтам будет ограничен на территории РФ», — подчеркнули в РКН.

    * Признано в России экстремистским движением и запрещено.

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