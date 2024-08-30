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Спорт Все-таки перешел? Соболева могут представить в качестве нового игрока «Зенита» на презентации СКА

Все-таки перешел? Соболева могут представить в качестве нового игрока «Зенита» на презентации СКА

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Нападающего Александра Соболева могут представить в качестве нового игрока футбольного клуба «Зенит» на презентации хоккейной команды СКА.

Игровая футболка с фамилией Соболева и номером 7 висит среди хоккейных свитеров новичков армейской команды. Как передает наш корреспондент, сам футболист тоже на месте и сидит за хоккеистами.

Презентация обновленной хоккейной команды СКА проходит в Ленобласти, в загородном клубе «Репино-Ленинское».

Ранее сообщалось, что трансфер Соболева может обойтись «Зениту» в 10 млн евро. 27‑летний нападающий в этом сезоне сыграл за «Спартак» всего в одном матче, в котором его заменили на 68-й минуте.

Вечером 30 августа председатель правления «сине-бело-голубых» Александр Медведев сообщил, что Соболев выехал в Петербург для прохождения углубленного медосмотра перед завершением перехода в «Зенит».

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