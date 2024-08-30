Все-таки перешел? Соболева могут представить в качестве нового игрока «Зенита» на презентации СКА

Игровая футболка с фамилией Соболева и номером 7 висит среди хоккейных свитеров новичков армейской команды. Как передает наш корреспондент, сам футболист тоже на месте и сидит за хоккеистами.

Ранее сообщалось, что трансфер Соболева может обойтись «Зениту» в 10 млн евро. 27‑летний нападающий в этом сезоне сыграл за «Спартак» всего в одном матче, в котором его заменили на 68-й минуте.