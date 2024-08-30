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Спорт В «Зените» подтвердили, что Соболеву осталось пройти медосмотр перед переходом

В «Зените» подтвердили, что Соболеву осталось пройти медосмотр перед переходом

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3 комментария

Нападающий «Спартака» Александр Соболев выехал в Петербург для прохождения углубленного медосмотра перед завершением перехода в «Зенит». Об этом сообщил председатель правления «сине-бело-голубых» Александр Медведев в интервью сайту «Матч ТВ».

«Александр Соболев выехал в Санкт‑Петербург для прохождения углубленного медицинского обследования», — заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что трансфер Соболева может обойтись «Зениту» в 10 млн евро. 27‑летний нападающий в этом сезоне сыграл за «Спартак» всего в одном матче, в котором его заменили на 68-й минуте.

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Комментарии
3
Су Люк Ын
30 августа 2024, 01:23
недобрая для Нас, для таких как Мы новость!
Сила в Правде!!
30 августа 2024, 01:01
а курским беженцам сколько денег дают за переход сейчас интересно.
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