В «Зените» подтвердили, что Соболеву осталось пройти медосмотр перед переходом

Нападающий «Спартака» Александр Соболев выехал в Петербург для прохождения углубленного медосмотра перед завершением перехода в «Зенит». Об этом сообщил председатель правления «сине-бело-голубых» Александр Медведев в интервью сайту «Матч ТВ».



«Александр Соболев выехал в Санкт‑Петербург для прохождения углубленного медицинского обследования», — заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что трансфер Соболева может обойтись «Зениту» в 10 млн евро. 27‑летний нападающий в этом сезоне сыграл за «Спартак» всего в одном матче, в котором его заменили на 68-й минуте.