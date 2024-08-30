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Бизнес В России удвоилось число турецких брендов после ухода западных fashion-ретейлеров

В России удвоилось число турецких брендов после ухода западных fashion-ретейлеров

1 093
3 комментария

В России число турецких брендов выросло почти вдвое после ухода западных fashion-ретейлеров из-за начала СВО, сообщает 30 августа «Коммерсантъ». Консультанты из Nikoliers рассказали изданию, что в начале 2022 года Турция была представлена 11 брендами, а к концу 2024 года их количество увеличится до 24.

При этом вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин отметил, что некоторые турецкие сети и до начала военного конфликта активно работали в России — например, LC Waikiki и Colin’s. Сейчас же они стараются расширяться, открывая все больше магазинов.

Например, за 12 месяцев до апреля 2024 года компания LC Waikiki открыла 28 магазинов в России, сообщали на Russian Fashion Retail Forum. По данным официального сайта сети, в РФ на сегодняшний день работают 37 магазинов. Сеть Colin’s в 2022 году открыла в России 6 магазинов, в 2023-м — 15, а за неполный 2024-й — уже 5.

Сейчас общее число точек сети — 193.

Также издание сообщает, что на маркетплейсах Ozon и Wildberries растет спрос на турецкие бренды одежды и обуви. Представители площадок отметили, что количество брендов из этой страны увеличивается. Впрочем, популярность российских брендов тоже растет.

Напомним, ранее «Фонтанка» писала о том, что «Арабская Zara» и другие наследники брендов, ушедших из РФ, не смогли заинтересовать россиян. Большинство новых сетей, занявших место зарубежных ретейлеров, закончили 2023 год с убытками.

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Комментарии
3
Су Люк Ын
30 августа 2024, 13:08
добрая Новость! грядет Великолепный век!
280896530
30 августа 2024, 12:43
Те, кто еще не так давно грозил Эрдогану карами небесными (в прямом смысле) за сбитый самолет и воротил нос от турецких помидоров (и не один раз), теперь с гордостью заявляют, что импортозамещение заместилось изделиями из Турции. Воистину бесхребетные существа !!!!
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