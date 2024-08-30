Легковой автомобиль с прицепом оказался вверх тормашками на «Скандинавии»

Авария с «перевертышем» сузила федеральную трассу «Скандинавия» под Петербургом до одной полосы. Колесами кверху оказалась легковая с прицепом.
ДТП случилось около 8:50 на 82-м километре автодороги А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Водитель легкового автомобиля с прицепом не справился с управлением, и машина перевернулась на крышу, а прицеп упал на бок.
Авария обошлась без пострадавших, но значительно сузила проезжую часть. Движение осуществляется только по одной полосе.