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    Легковой автомобиль с прицепом оказался вверх тормашками на «Скандинавии»

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Авария с «перевертышем» сузила федеральную трассу «Скандинавия» под Петербургом до одной полосы. Колесами кверху оказалась легковая с прицепом.

    ДТП случилось около 8:50 на 82-м километре автодороги А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Водитель легкового автомобиля с прицепом не справился с управлением, и машина перевернулась на крышу, а прицеп упал на бок.

    Авария обошлась без пострадавших, но значительно сузила проезжую часть. Движение осуществляется только по одной полосе.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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