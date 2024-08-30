Российские теннисисты Медведев, Потапова и Павлюченкова вышли в третий круг US Open

Российские теннисисты Даниил Медведев, Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова вышли в третий круг US Open — открытого чемпионата США, который проходит на хардовых кортах в Нью-Йорке.



Медведев во втором круге победил венгра Фабиана Марожана со счетом 6:3, 6:2, 7:6 (7:5). Потапова обыграла американку Варвару Лепченко (6:3, 6:4), Павлюченкова — итальянку Элизабетт Кочаретто (5:7, 6:1, 6:2).



В третьем круге Медведев встретится с итальянцем Флавио Коболли, Потапова — с победительницей встречи между японкой Наоми Осакой и чешкой Каролиной Муховой, Павлюченкова — с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек.

