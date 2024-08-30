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    Российские теннисисты Медведев, Потапова и Павлюченкова вышли в третий круг US Open

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    Российские теннисисты Даниил Медведев, Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова вышли в третий круг US Open — открытого чемпионата США, который проходит на хардовых кортах в Нью-Йорке.

    Медведев во втором круге победил венгра Фабиана Марожана со счетом 6:3, 6:2, 7:6 (7:5). Потапова обыграла американку Варвару Лепченко (6:3, 6:4), Павлюченкова — итальянку Элизабетт Кочаретто (5:7, 6:1, 6:2).

    В третьем круге Медведев встретится с итальянцем Флавио Коболли, Потапова — с победительницей встречи между японкой Наоми Осакой и чешкой Каролиной Муховой, Павлюченкова — с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек.

    US Open проходит в Нью-Йорке, его призовой фонд составляет 75 млн долл. Павлюченкова занимает 27-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Потапова — 38-ю строчку. 28-летний Медведев находится на пятой строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 20 титулов ATP. В 2022 году он 16 недель удерживал статус первой ракетки мира. До финалов турниров Большого шлема он доходил шесть раз, а победил только на US Open в 2021 году.

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