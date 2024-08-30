Без рецидивистов в камере и с ресторанной едой. Что ждёт экс-замглавы Минобороны Попова в «Бутырке»

Бывший заместитель министра обороны генерал армии запаса Павел Попов сначала пройдёт карантин в СИЗО «Бутырка», затем его переведут в общую камеру. Его не будут содержать в одной камере с рецидивистами и с людьми, обвиняемыми в насильственных преступлениях. Об этом сообщает 30 августа ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Попова пока поместили в специальную карантинную камеру. Там он пройдет углубленное медицинское обследование», — рассказал собеседник.
По его словам, Попова проверят на хронические заболевания, возьмут отпечатки пальцев, будут проведены анализы на некоторые инфекционные заболевания, в том числе ВИЧ и сифилис. Предусмотрена также беседа с психологом.
«Попов ранее не был судим. Поэтому, в соответствии с установленными правилами, его не станут сажать в одну камеру с теми, кто уже ранее был судим, а также с людьми, которые обвиняются в преступлениях, сопряженных с насилием», — отметил источник.
У Попова есть возможность заказывать продукты из обычных магазинов или ресторанов. Это официальная услуга в СИЗО «Бутырка». Если начальник СИЗО выдает одобрение, человеку открывают специальный счет, который пополняют его родные и близкие.
«При заказе еды деньги будут списываться с этого счета. Доставка этих продуктов питания заключенному будет осуществляться под контролем сотрудников УФСИН Москвы», — рассказал собеседник агентства.
Павлу Попову в течение 10 суток с момента помещения его в изолятор должны предъявить обвинение или отпустить на свободу, отметил собеседник ТАСС.
Днем 29 августа стало известно, что генерал армии запаса Павел Попов (но из команды Сергея Шойгу) подозревается в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Следствие считает, что в 2021–2024 годах он обогащался за счет парка «Патриот», в котором отвечал за развитие и обслуживание. Вчера суд арестовал его и отправил в СИЗО на два месяца — до 29 октября. Подробнее об этом деле читайте на «Фонтанке».
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