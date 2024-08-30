Без рецидивистов в камере и с ресторанной едой. Что ждёт экс-замглавы Минобороны Попова в «Бутырке»

Бывший заместитель министра обороны генерал армии запаса Павел Попов сначала пройдёт карантин в СИЗО «Бутырка», затем его переведут в общую камеру. Его не будут содержать в одной камере с рецидивистами и с людьми, обвиняемыми в насильственных преступлениях. Об этом сообщает 30 августа ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По его словам, Попова проверят на хронические заболевания, возьмут отпечатки пальцев, будут проведены анализы на некоторые инфекционные заболевания, в том числе ВИЧ и сифилис. Предусмотрена также беседа с психологом.

«Попов ранее не был судим. Поэтому, в соответствии с установленными правилами, его не станут сажать в одну камеру с теми, кто уже ранее был судим, а также с людьми, которые обвиняются в преступлениях, сопряженных с насилием», — отметил источник.

У Попова есть возможность заказывать продукты из обычных магазинов или ресторанов. Это официальная услуга в СИЗО «Бутырка». Если начальник СИЗО выдает одобрение, человеку открывают специальный счет, который пополняют его родные и близкие.

Днем 29 августа стало известно, что генерал армии запаса Павел Попов (но из команды Сергея Шойгу) подозревается в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Следствие считает, что в 2021–2024 годах он обогащался за счет парка «Патриот», в котором отвечал за развитие и обслуживание. Вчера суд арестовал его и отправил в СИЗО на два месяца — до 29 октября. Подробнее об этом деле читайте на «Фонтанке».

