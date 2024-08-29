С точностью до миллиметра: специалисты придумали способ находить дефекты на поверхности нефтегазового оборудования

Находить скрытые дефекты в металлических конструкциях нефтегазового оборудования можно с помощью спектра отраженного рентгеновского луча. Такую методику предложили специалисты научно-исследовательского и проектного института «РН-БашНИПИнефть», сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+». С ее помощью можно обследовать всю поверхность изделия.

Для поиска дефектов анализируется изменение интенсивности отраженного рентгеновского луча: изделие наклоняется относительно него, делается серия снимков, которая анализируется на компьютере.



Существующие методики также используют рентгеновские лучи, но с их помощью обследуется только конкретная точка, а не вся поверхность объекта. Трещины и поры в металлоконструкциях при этом можно пропустить. В новой методике задаются координаты области анализа, и она сканируется с шагом не более 1 мм. Для этого используется параллельный, но очень узкий пучок рентгеновского излучения. Времени на диагностику уходит больше, но полученная информация позволяет оценить всю поверхность. Это актуально для проверки надежности сварных швов.