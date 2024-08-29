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Город Таврический сад полностью закрыт. Местные жители в недоумении

Таврический сад полностью закрыт. Местные жители в недоумении

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3 комментария

Таврический сад в Петербурге на данный момент полностью закрыт. Объявление на заборе гласит, что в саду идет благоустройство детских площадок и ремонт дорожек. Однако местные жители в недоумении.

Неделю назад, 21 августа, в редакцию «Фонтанки» читатели написали: «Таврический сад сегодня закрыт. Не указаны даты работ». Также они прислали фото объявления.

«На территории Таврического сада проводятся работы по демонтажу и установке детского игрового оборудования», — было написано в объявлении.

Через несколько дней официальное обращение администрации Таврического к горожанам и туристам, по всей видимости, немного изменили и конкретизировали. «На территории Таврического сада ведутся работы по комплексному благоустройству (ремонт дорожек и установка детского оборудования) <...>. Работы будут выполнены до 01.09.2024г.». Значит ли это, что Таврический сад распахнет свои двери именно 1 сентября — непонятно.

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В одной из групп «ВКонтакте», посвященной саду, люди задают вопросы — когда же откроется Таврический сад. Одна женщина написала, что территория закрыта практически неделю. Другой пользователь заметил, что обычно, когда в саду проводятся подобные работы, по нему постоянно ездит техника, поэтому объект и закрывается полностью — в целях безопасности.

«Фонтанка» задала вопросы, волнующие общественность, комитету по благоустройству Санкт-Петербурга.

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Комментарии
3
fognirasta
29 августа 2024, 14:21
" Сад закрыт- все ушли на фронт"
инкоrнида
29 августа 2024, 13:49
и чего кипишь подняли? благоустроят и откроют... а вообще бы для таких нервных платный вход сделать следует.
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