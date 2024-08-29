«Cвобода слова против государственной цензуры». Что пишут иностранные СМИ об обвинении Павла Дурова

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был освобожден из-под стражи под залог в размере 5 миллионов евро. Читателю западной прессы имя российского предпринимателя мало о чем говорит, поэтому в заголовках он часто фигурирует как «босс Telegram», тем не менее за судьбой Дурова активно следят от Франции до США. «Фонтанка» посмотрела, что об этом пишут коллеги за рубежом.

Le Parisien:

The Wall Street Journal:

The Guardian:

Генеральный директор Telegram обвиняется во Франции в «разрешении преступной деятельности» в мессенджере

Неожиданный арест Павла Дурова привлек внимание к уголовной ответственности Telegram и вызвал дебаты о свободе слова и государственной цензуре. Telegram уже давно находится под пристальным вниманием правоохранительных органов по всему миру из-за предполагаемого использования его террористическими организациями, наркоторговцами, торговцами оружием и крайне правыми экстремистскими группами для общения, вербовки и координации, отмечает The Guardian.

The New York Times:

Могут ли руководители технологических компаний нести ответственность за то, что происходит на их платформах?

Дело Дурова обострило давнюю дискуссию о свободе слова в Интернете и ответственности технологических компаний за мониторинг того, что говорят и делают их пользователи на своих платформах, пишет NYT.

Кейс Дурова вызвал споры о том, где заканчивается свобода слова и начинается исполнение закона

Это дело подчеркивает непростые отношения между правительствами и Telegram, у которого около 1 миллиарда пользователей, и служит предупредительным выстрелом для технологических титанов, которые отказываются подчиняться властям из-за предполагаемой незаконности на их платформах.

Павел Дуров вечером 28 августа был освобождён из-под стражи парижским судом под залог в размере 5 миллионов евро. Предприниматель пробыл под стражей 96 часов, отсчитывая с 20 часов вечера субботы, 24 августа. Дурову в суде были предъявлены обвинения в совершении шести правонарушений, включая администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Лишь по этому пункту ему может грозить до 10 лет тюрьмы и штраф в размере 500 000 евро. Французский адвокат в разговоре с «Фонтанкой» объяснил смысл судебного надзора над Дуровым.