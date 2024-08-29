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    Интересный способ. Чтобы познакомиться с девушкой, москвич достал саблю

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    В Москве мужчина пытался познакомиться с прохожими, размахивая саблей. Такое поведение местные не оценили. О произошедшем 29 августа сообщает прокуратура Москвы.

    Неприятная ситуация произошла на Пятницком шоссе. Нетрезвый злоумышленник подошел к нескольким прохожим, стоявшим вместе. В какой-то момент он вытащил саблю и начал размахивать ею перед лицами незнакомцев. При этом мужчина угрожал им физической расправой.

    прокуратура Москвы

    Молодые люди не растерялись и смогли передать полиции 56-летнего жителя района Митино.

    «Фигурант показал, что таким странным образом пытался познакомиться с девушкой. Привлечение злоумышленника к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство») на контроле в Тушинской межрайонной прокуратуре», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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