Фекальное болото образовалось в подвале дома на Энергетиков

читательница «Фонтанки» Светлана
Водопад из стояка, фекалии на полу и зловоние больше недели наблюдают жильцы одного из домов в Красногвардейском районе Петербурга. Кадры — впечатляют.
В доме 28, корпус 7 по проспекту Энергетиков, в четвертой парадной, сорвало канализационный стояк с подвале, рассказала читательница «Фонтанки» Светлана. В результате все фекалии текут в подвал, разливаясь там по полу, стоит зловоние, растет плесень. Когда именно случилась авария, читательница не знает, но льет, по ее словам, уже недели полторы как минимум.
С этой проблемой жильцы обращались в аварийную службу, там ответили, что знают и видели аварийное состояние коммуникаций, когда их сотрудники ездили устранять засор в соседней парадной. По телефону «004» им ответили, что передают информацию в управляющую компанию. «Управляющая молчит пока, завтра идем на прием», — добавила Светлана.