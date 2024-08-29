Фекальное болото образовалось в подвале дома на Энергетиков

Водопад из стояка, фекалии на полу и зловоние больше недели наблюдают жильцы одного из домов в Красногвардейском районе Петербурга. Кадры — впечатляют.

В доме 28, корпус 7 по проспекту Энергетиков, в четвертой парадной, сорвало канализационный стояк с подвале, рассказала читательница «Фонтанки» Светлана. В результате все фекалии текут в подвал, разливаясь там по полу, стоит зловоние, растет плесень. Когда именно случилась авария, читательница не знает, но льет, по ее словам, уже недели полторы как минимум.