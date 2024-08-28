Петербургский парламент в срочном порядке рассмотрит проект о повышении доплаты молодым педагогам

Законодательное собрание Петербурга в начале осенней сессии рассмотрит проект закона об изменении оплаты труда учителям. Такой документ готовят в комитете по образованию, рассказала 28 августа его председатель Наталья Путиловская во время представления бюджета в городском парламенте.



Путиловская отметила, что решение поднять доплату молодым педагогам озвучил накануне губернатор Александр Беглов во время городского педсовета. Тем, кто окончил колледж, с нового учебного года он предложил повысить доплату до 4 тысяч рублей, выпускникам университета — до 5 тысяч . Сейчас, заметила Путиловская, им доплачивают по 1–2 тысячи рублей. «Приходя работать в учреждения, они имеют самую низкую зарплату», — заметила глава комитета.