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    Петербургский парламент в срочном порядке рассмотрит проект о повышении доплаты молодым педагогам

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    Законодательное собрание Петербурга в начале осенней сессии рассмотрит проект закона об изменении оплаты труда учителям. Такой документ готовят в комитете по образованию, рассказала 28 августа его председатель Наталья Путиловская во время представления бюджета в городском парламенте.

    Путиловская отметила, что решение поднять доплату молодым педагогам озвучил накануне губернатор Александр Беглов во время городского педсовета. Тем, кто окончил колледж, с нового учебного года он предложил повысить доплату до 4 тысяч рублей, выпускникам университета — до 5 тысяч. Сейчас, заметила Путиловская, им доплачивают по 1–2 тысячи рублей. «Приходя работать в учреждения, они имеют самую низкую зарплату», — заметила глава комитета.

    Депутат Денис Четырбок в ответ заявил, что заксобрание готово экстренно внести изменения в закон об оплате труда, чтобы доплата пришла молодым педагогам уже в октябре.

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