Петербургский парламент в срочном порядке рассмотрит проект о повышении доплаты молодым педагогам

Законодательное собрание Петербурга в начале осенней сессии рассмотрит проект закона об изменении оплаты труда учителям. Такой документ готовят в комитете по образованию, рассказала
Путиловская отметила, что решение поднять доплату молодым педагогам озвучил накануне губернатор Александр Беглов во время городского педсовета. Тем, кто окончил колледж, с нового учебного года он предложил повысить доплату до
Депутат Денис Четырбок в ответ заявил, что заксобрание готово экстренно внести изменения в закон об оплате труда, чтобы доплата пришла молодым педагогам уже в октябре.