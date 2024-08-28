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Афиша Plus В Петербурге пройдет концерт песенника Михаила Елизарова

В Петербурге пройдет концерт песенника Михаила Елизарова

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Писатель и бард Михаил Елизаров 6 сентября выступит в петербургском клубе «Ласточка». 18+

Михаил Елизаров — один из ключевых российских бардов, умеющий разговаривать о современности без лишних лирических уступок. Его песни «Советская», «Сталинский костюм», «Горбачев» и «Ростропович» стали гимнами социальных реалий, которые с каждым днем становятся все острее.

В этом году у него вышел альбом «Господин Главный Ветер», в котором исполнитель в своей сатиричной манере осмысляет события последнего времени.

Елизаров также известен как писатель. Его роман «Земля» в 2020 году снискал титул «Национального бестселлера», а «Библиотекарь», опубликованный еще в 2007 году и через год оказавшийся лауреатом премии «Русский Букер», в 2023 году стал основой одноименного сериала.

Кирилл Самунин

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