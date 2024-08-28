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Общество В Екатеринбурге собирают данные о мужчинах, которые не платят за ЖКУ. Им хотят рассказать о службе в зоне СВО

В Екатеринбурге собирают данные о мужчинах, которые не платят за ЖКУ. Им хотят рассказать о службе в зоне СВО

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6 комментариев

В Екатеринбурге начали собирать информацию о мужчинах, которые не платят за жилищно-коммунальные услуги. Должникам хотят предложить службу в зону специальной военной операции. Сбором данных занимаются чиновники из администрации Октябрьского района.

В документе, который 27 августа опубликовал телеграм-канал «Екатеринбург.Главное», заявляется, что администрация хочет от руководителей подведомственных фондов получить информацию о неплательщиках мужского пола в возрасте от 18 до 55 лет. Помимо данных просят указать их контакты.

Как выяснили наши коллеги из E1, чиновники собирают информацию о мужчинах-должниках ради того, чтобы проводить с ними разъяснительную работу. Им хотят рассказать об условиях заключения контракта с Минобороны и дальнейшей службе в зоне СВО. В администрации Октябрьского района уточнили, что в военкомат не передают информацию. Данные нужны только для беседы.

Напомним, в январе текущего года петербуржец Виталий Милонов предлагал отправлять в зону специальной военной операции тех, кто развелся. Он назвал таких мужчин «гулящими негодяями».

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Комментарии
7
Slava_Rossii2
28 августа 2024, 18:06
С тюрем всё выгребли, теперь хотят пьяниц с наркоманами собрать?
265927066
28 августа 2024, 18:13
Мэр Среднеуральска озвучил требования к подчиненным на одном из последних аппаратных совещаний: "Каждый работник мэрии должен убедить заключить контракт не менее трех человек" Сам он со своими подчиненными видимо не может пойти, воровать же кто-то должен..
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