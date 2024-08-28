    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, зап

    771мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd91.48eur102.29

    На нужды пожарного общества. Арестован еще один фигурант дела о «благотворительных» взятках в МЧС Курортного района

    1425
    9 комментариев

    Суд в Петербурге заключил под стражу еще одного фигуранта уголовного дела о взятках в управе МЧС по Курортному району. Заместителя начальника отдела надзорной деятельности Виталия Хайбуллина подозревают в трех эпизодах, 28 августа сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    По данным следствия, Хайбуллин, находясь в должности, вместе с группой лиц из числа сотрудников управы получил взятку от гендиректора ООО «Северная линия» в размере 25 тысяч рублей. Деньги он потребовал за регистрацию пожарного водоема на территории компании.

    В другой раз Хайбуллин и неустановленные лица потребовали от гендиректора «Северной линии» 50 тысяч рублей за постановление с минимальным наказанием в виде штрафа после выездной проверки. В обоих случаях деньги перечислялись на расчетный счет Санкт-Петербургского отделения общероссийской организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».

    Также Хайбуллин вместе с неустановленной группой лиц потребовал взятку от гендиректора ООО «Шатер» за общее покровительство по службе. Ее сотрудникам управы МЧС вручили в виде телевизора HISENSЕ 43А6ВG стоимостью более 22 тысяч рублей.

    Хайбуллин — уже четвертый фигурант дела о «благотворительных» взятках. Во всех случаях деньги перечислялись на счет «Всероссийского добровольного пожарного общества». «Фонтанка» со ссылкой на материалы судов рассказывала об аресте старшего инспектора группы приема Станислава Петия 23 августа. Ранее под стражу заключили и. о. начальника управления МЧС по Курортному району Сергея Куликова, а после — начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ивана Коробко.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close