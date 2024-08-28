На нужды пожарного общества. Арестован еще один фигурант дела о «благотворительных» взятках в МЧС Курортного района

Суд в Петербурге заключил под стражу еще одного фигуранта уголовного дела о взятках в управе МЧС по Курортному району. Заместителя начальника отдела надзорной деятельности Виталия Хайбуллина подозревают в трех эпизодах,
По данным следствия, Хайбуллин, находясь в должности, вместе с группой лиц из числа сотрудников управы получил взятку от гендиректора ООО «Северная линия» в размере
В другой раз Хайбуллин и неустановленные лица потребовали от гендиректора «Северной линии»
Также Хайбуллин вместе с неустановленной группой лиц потребовал взятку от гендиректора ООО «Шатер» за общее покровительство по службе. Ее сотрудникам управы МЧС вручили в виде телевизора HISENSЕ 43А6ВG стоимостью более
Хайбуллин — уже четвертый фигурант дела о «благотворительных» взятках. Во всех случаях деньги перечислялись на счет «Всероссийского добровольного пожарного общества». «Фонтанка» со ссылкой на материалы судов рассказывала об аресте старшего инспектора группы приема Станислава Петия