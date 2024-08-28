На нужды пожарного общества. Арестован еще один фигурант дела о «благотворительных» взятках в МЧС Курортного района

Суд в Петербурге заключил под стражу еще одного фигуранта уголовного дела о взятках в управе МЧС по Курортному району. Заместителя начальника отдела надзорной деятельности Виталия Хайбуллина подозревают в трех эпизодах, 28 августа сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным следствия, Хайбуллин, находясь в должности, вместе с группой лиц из числа сотрудников управы получил взятку от гендиректора ООО «Северная линия» в размере 25 тысяч рублей. Деньги он потребовал за регистрацию пожарного водоема на территории компании.

