Благотворительные взятки в Курортном районе стали уголовным делом. Арестован еще один сотрудник управы МЧС

Дзержинский районный суд Петербурга арестовал Станислава Петия по подозрению в получении взятки. Петий — старший инспектор группы приема, регистрации и учета сообщений управы МЧС по Курортному району. Эта группа занимается преступлениями на пожарах.



Как сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга, деньги Петий получил перед внеплановой проверкой за то, чтобы по ее итогам ООО «Жилком СПб» получил наименьшее из наказаний — предупреждение. Петий и другие сотрудники управы МЧС по Курортному району распорядились суммой по своему усмотрению.

