Благотворительные взятки в Курортном районе стали уголовным делом. Арестован еще один сотрудник управы МЧС

Дзержинский районный суд Петербурга арестовал Станислава Петия по подозрению в получении взятки. Петий — старший инспектор группы приема, регистрации и учета сообщений управы МЧС по Курортному району. Эта группа занимается преступлениями на пожарах.
Как сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга, деньги Петий получил перед внеплановой проверкой за то, чтобы по ее итогам ООО «Жилком СПб» получил наименьшее из наказаний — предупреждение. Петий и другие сотрудники управы МЧС по Курортному району распорядились суммой по своему усмотрению.
Начальника группы арестовали на два месяца.
История с арестами началась в мае этого года, когда в МЧС по Курортному району к очередному ЧП отнеслись слишком легко. Само возгорание случилось в помещениях компании «Эверест». Сотрудники управления после предложили директору фирмы зачислить
Уже 22 мая стало известно о задержании