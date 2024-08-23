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    Благотворительные взятки в Курортном районе стали уголовным делом. Арестован еще один сотрудник управы МЧС

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    Дзержинский районный суд Петербурга арестовал Станислава Петия по подозрению в получении взятки. Петий — старший инспектор группы приема, регистрации и учета сообщений управы МЧС по Курортному району. Эта группа занимается преступлениями на пожарах.

    Как сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга, деньги Петий получил перед внеплановой проверкой за то, чтобы по ее итогам ООО «Жилком СПб» получил наименьшее из наказаний — предупреждение. Петий и другие сотрудники управы МЧС по Курортному району распорядились суммой по своему усмотрению.

    Начальника группы арестовали на два месяца.

    История с арестами началась в мае этого года, когда в МЧС по Курортному району к очередному ЧП отнеслись слишком легко. Само возгорание случилось в помещениях компании «Эверест». Сотрудники управления после предложили директору фирмы зачислить 50 тысяч рублей на благотворительный счет — в организацию «Всероссийское добровольное пожарное общество». А взамен согласились не возбуждать уголовное дело. На том и порешали.

    Уже 22 мая стало известно о задержании и. о. начальника управления МЧС по Курортному району, а спустя сутки — о его аресте. В середине августа суд заключил под стражу еще одного сотрудника управы — начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ивана Коробко. Только взятку он получил меньше и от другой фирмы. 35 тысяч рублей от ООО «Вириал» также были перечислены на счет «Всероссийского добровольного пожарного общества» с регистрацией в Зеленогорске.

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