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    Суд арестовал сотрудника МЧС, которого обвиняют в получении «благотворительной» взятки

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    Дзержинский районный суд арестовал на два месяца сотрудника МЧС, проходящего по делу о взятке, сообщает 15 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга. Ему вменяют поборы в виде благотворительности на нужды военных.

    Фото: Telegram / объединенная пресс-служба судов Петербурга
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    По версии следствия, Иван Коробко, начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы управления по Курортному району петербургского ГУ МЧС, 6 мая получил от начальника отдела экологии и охраны труда ООО «Вириал» взятку в размере 35 тысяч рублей за дополнительное продление срока, выделенного на исправление нарушений, которые выявила выездная проверка. Как писала «Фонтанка», предприниматель перевел нужную сумму на счет «Всероссийского добровольного пожарного общества» с регистрацией в Зеленогорске.

    Коробко был задержан сотрудниками Петербургского управления ФСБ накануне, в тот же день ему было предъявлено обвинение о получении взятки в значительном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

    Ранее по этой же статье задержали его старшего коллегу из управления МЧС по Курортному району. Сумма взятки тогда была чуть больше 50 тысяч рублей.

    Фото: Telegram / объединенная пресс-служба судов Петербурга

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