Суд арестовал сотрудника МЧС, которого обвиняют в получении «благотворительной» взятки

Дзержинский районный суд арестовал на два месяца сотрудника МЧС, проходящего по делу о взятке, сообщает
По версии следствия, Иван Коробко, начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы управления по Курортному району петербургского ГУ МЧС,
Коробко был задержан сотрудниками Петербургского управления ФСБ накануне, в тот же день ему было предъявлено обвинение о получении взятки в значительном размере (
Ранее по этой же статье задержали его старшего коллегу из управления МЧС по Курортному району. Сумма взятки тогда была чуть больше 50 тысяч рублей.