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    Еще одному сотруднику МЧС из Курортного района вменили «благотворительную» взятку

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    Сотрудники Петербургского управления ФСБ задержали коллегу ранее арестованного по делу о взятке замруководителя управления МЧС по Курортному району. Вменяют ему то же самое — поборы в виде благотворительности на нужды пожарных. Следствие настаивает на страже, изберут меру в Дзержинском суде 15 августа.

    По данным «Фонтанки», речь идет о начальнике отделения надзорной деятельности. В мае он якобы потребовал от коммерсанта 35 тысяч рублей за дополнительное продление срока, выделенного на исправление нарушений, которые выявила выездная проверка. Предприниматель согласился и вскоре перевел сумму туда, куда ему сказали, а именно на счет «Всероссийского добровольного пожарного общества» с регистрацией в Зеленогорске. По данному факту было возбуждено уголовное дело о получении взятки в значительном размере.

    Напомним, что старшего коллегу задержали за взятку, сумма которой не на много больше — всего 50 тысяч рублей.

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