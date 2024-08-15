Еще одному сотруднику МЧС из Курортного района вменили «благотворительную» взятку

Сотрудники Петербургского управления ФСБ задержали коллегу ранее арестованного по делу о взятке замруководителя управления МЧС по Курортному району. Вменяют ему то же самое — поборы в виде благотворительности на нужды пожарных. Следствие настаивает на страже, изберут меру в Дзержинском суде 15 августа.



По данным «Фонтанки», речь идет о начальнике отделения надзорной деятельности. В мае он якобы потребовал от коммерсанта 35 тысяч рублей за дополнительное продление срока, выделенного на исправление нарушений, которые выявила выездная проверка. Предприниматель согласился и вскоре перевел сумму туда, куда ему сказали, а именно на счет «Всероссийского добровольного пожарного общества» с регистрацией в Зеленогорске. По данному факту было возбуждено уголовное дело о получении взятки в значительном размере.

