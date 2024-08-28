Петербуржец так вел себя на дороге, что конфисковали машину его жены

Суд в Петербурге конфисковал семейный автомобиль за пьяную езду супруга. Об этом 28 августа сообщает городская прокуратура.



Прокуратура Кировского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении петербуржца Олега. По данным суда, дело было так. Ночью 29 января этого года нетрезвый Олег ехал на «Фольксвагене Пассате» своей жены. Полицейские остановили его на Автовской улице, оценили его состояние и выяснили, что он уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду.



Суд признал Олега виновным по статье 264.1, часть 1, УК РФ («Вождение в состоянии опьянения, будучи уже наказанным за аналогичное нарушение»). Ему назначен штраф в 100 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года.

