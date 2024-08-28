В «Новой Голландии» пройдет фортепианный вечер Варвары Мягковой. Прозвучат Брамс и Бах

30 августа в «Летнем театре» «Новой Голландии» состоится сольный концерт московской пианистки Варвары Мягковой. 12+
Некогда концертмейстер Большого детского хора ВГТРК, Варвара Мягкова была открыта в 2019 году другим виртуозным пианистом –Борисом Березовским. Тогда Мягкова была приглашена выступить на фестивале «Летние вечера в Елабуге». В конце 2021 года в рамках «Новогодней Вселенной» Мягкова и Березовский исполнили «Переписку» Владимира Мартынова и Георга Пелециса.
В «Летнем театре» в основной программе она исполнит увертюру во французском стиле Иоганна Себастьяна Баха и баллады Иоганесса Брамса. Антракт дополнится пьесами Сергея Рахманинова и современного композитора, выпускника Киевской государственной консерватории Сергея Ахунова.
Кирилл Самунин