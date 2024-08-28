В «Новой Голландии» пройдет фортепианный вечер Варвары Мягковой. Прозвучат Брамс и Бах

Некогда концертмейстер Большого детского хора ВГТРК, Варвара Мягкова была открыта в 2019 году другим виртуозным пианистом –Борисом Березовским. Тогда Мягкова была приглашена выступить на фестивале «Летние вечера в Елабуге». В конце 2021 года в рамках «Новогодней Вселенной» Мягкова и Березовский исполнили «Переписку» Владимира Мартынова и Георга Пелециса.

