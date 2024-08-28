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Происшествия «Не совершайте моих ошибок». В Ингушетии шестеро готовили нападение на церковь

«Не совершайте моих ошибок». В Ингушетии шестеро готовили нападение на церковь

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2 комментария

ФСБ сообщает о предотвращении нападения на церковь и правоохранителей в Ингушетии. Задержаны шестеро предполагаемых приверженцев международной террористической организации. Подробности 28 августа рассказывает Центр общественных связей ФСБ России.

Шесть местных жителей были задержаны в городе Назрань и селе Кантышево. По информации ФСБ, они планировали диверсии и теракты в отношении правоохранителей, а также нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунжа.

«По адресам проживания задержанных, а также в оборудованном ими схроне обнаружены самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, огнестрельное и холодное оружие», — уточнили в ЦОС.

Также на электронных носителях были обнаружены «наставления по ведению боевых действий» и инструкция по сборке взрывных устройств.

СК РФ по Республике Ингушетия возбудил уголовные дела против задержанных по статьям, связанным с участием в деятельности террористической организации, приготовлением теракта, а также хранением и перевозкой взрывных устройств.

Один из задержанных во время допроса поэтапно рассказал, как начал сотрудничать с террористической организацией, что делал и какие указания получал. Он попросил «не совершать» его ошибок.

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Комментарии
2
282556445
28 августа 2024, 11:59
Судя по видео задержания из других СМИ, богато живут, не чета русским.Наверное ,в Ингушетии месторождения золота и алмазов.
VKuser133194187
28 августа 2024, 11:41
Не совершайте моих ошибок, не попадайтесь.
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