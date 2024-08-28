Бабушка участника СВО рассказала, что ее внука избили в Петербурге. Он сообщил ей об этом по телефону и пропал

Бабушка 26-летнего уроженца Москвы рассказала, что ее внука избили в Петербурге, где он проходил лечение после ранения полученного в ходе боевых действий. По ее словам, молодой человек пожаловался на тяжелые травмы и после перестал выходить на связь.



Как стало известно «Фонтанке», 27 августа в полицию обратилась жительница Петербурга, которая рассказала сотрудникам об избиении участника специальной военной операции. Дама представилась знакомой бабушки пострадавшего, которая проживает в Калужской области.



«Фонтанке» удалось связаться с пенсионеркой. Она рассказала, что внук проходил лечение в одном из военных госпиталей в Петербурге, по какой-то причине накануне он покинул медицинское заведение, в ночь на 27 августа был избит неизвестными в центре города, задержан полицией, а после отпущен. По словам женщины, все это парень сообщил ей сам, позвонив около 7 утра во вторник с улицы Марата.



Молодой человек жаловался на полученные в драке травмы, в частности, говорил о сломанных ребрах и челюсти. После этого в течение нескольких часов родственники поддерживали общение, но около двух часов дня внук перестал отвечать на звонки и сообщения. Обратился ли он за медицинской помощью, женщине неизвестно. По ее словам, с ней уже связывались сотрудники правоохранительных органов.

