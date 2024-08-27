Алсу официально развелась с мужем

Брак певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова официально расторгнут. Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский 27 августа в своём telegram-канале.

По словам адвоката, причиной развода стало «одно важное обстоятельство», которое сделало совместную жизнь пары невозможной.

«Недавно всплыло обстоятельство, которое исключает возможность продолжения брака. Это конец. Семья Абрамовых распалась. Это очень печально», — отметил Добровинский.

Алсу и Ян Абрамов заключили брак в 2006 году и имеют троих детей, которым сейчас 7, 15 и 17 лет.

Певица подала на развод в конце мая. Заседание суда было отложено до августа, чтобы дать сторонам время на примирение. Хотя Абрамов был готов сохранить семью, Алсу настояла на своём: «Развод всё равно произойдёт». Она подчеркнула, что её решение окончательное и пути назад нет.