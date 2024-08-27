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    Илон Маск призвал Макрона раскрыть подробности о задержании Дурова

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    Американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о неполитическом характере задержания Павла Дурова и призвал раскрыть подробности дела.

    «Мировой общественности было бы полезно понимать больше подробностей о том, почему он был арестован», — написал Маск в соцсети X (бывший Twitter) в ответ на заявление Макрона. Миллиардер также отметил, что если Дуров совершил настолько серьезное преступление, что его задержали, то французский прокурор должен сказать, в чем оно заключается.

    Накануне Макрон заявил, что задержание Павла Дурова «ни в коем случае не является политическим решением». Оно произошло в рамках продолжающегося судебного расследования, пояснил он.

    Основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле Бурже в Париже, куда он прибыл из Азербайджана в сопровождении женщины и телохранителя. Предприниматель имеет французское гражданство с 2021 года. Накануне французская прокуратура наконец опубликовала информацию о деле, по которому он был задержан. Оно было возбуждено более месяца назад в отношении «неустановленных лиц — руководителей онлайн-платформы» Telegram. Расследование проводит отдел по борьбе с киберпреступностью. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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    Павел ДуровИлон МаскЭммануэль МакронФранция
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