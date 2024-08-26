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    Петербурженка получила срок за брошенный «коктейль Молотова» на выборах президента

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    Московский районный суд приговорил к 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении Александру Карасеву, кинувшую «коктейль Молотова» в избирательный участок на Варшавской улице, сообщает 26 августа объединённая пресс-служба судов Петербурга.

    «Фонтанка.ру»

    Инцидент произошел 15 марта этого года, когда в России проходили выборы президента. Суд установил, что Карасева с группой лиц, по предварительному сговору, бросила в стену дома на Варшавской, 40, где располагаются избирательные участки с номерами 1395 и 1396, бутылку с зажигательной смесью, в результате чего загорелась информационная табличка о предстоящих выборах.

    Ей вменили «воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» — ст. 141 УК РФ. В городском Избиркоме тогда сообщили, что участок работал в штатном режиме, его работа не была нарушена, а угрозы волеизъявлению граждан нет.

    Девушка вину признала. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года в колонии-поселении.

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    Комментарии 11

    26592706626 Авг 2024 в 17:32
    Выборы?
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