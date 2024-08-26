Петербурженка получила срок за брошенный «коктейль Молотова» на выборах президента

Московский районный суд приговорил к 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении Александру Карасеву, кинувшую «коктейль Молотова» в избирательный участок на Варшавской улице, сообщает 26 августа объединённая пресс-служба судов Петербурга.
«Фонтанка.ру»
Инцидент произошел 15 марта этого года, когда в России проходили выборы президента. Суд установил, что Карасева с группой лиц, по предварительному сговору, бросила в стену дома на Варшавской, 40, где располагаются избирательные участки с номерами 1395 и 1396, бутылку с зажигательной смесью, в результате чего загорелась информационная табличка о предстоящих выборах.
Ей вменили «воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» — ст.
Девушка вину признала. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года в колонии-поселении.