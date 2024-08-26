Мошенники создали сайт, который маскируется под благотворительный фонд актера Хабенского

Научно-исследовательский институт «Интеграл» обнаружил мошеннический ресурс, который маскируется под сайт благотворительного фонда актера Константина Хабенского, сообщается 26 августа в телеграм-канале Управления по организации борьбы с незаконным использованием информационных технологий.
В НИИ «Интеграл» отметили, что оформлением мошеннический ресурс похож на официальный сайт фонда. Пользователям предлагают под видом благотворительности указать данные банковской карты и перевести деньги аферистам.
Как сообщили в научно-исследовательском институте, проверить, действительно ли сайт принадлежит благотворительной организации, можно на этом ресурсе.