Двое из Швейцарии проникли в кабину машиниста поезда в метро Петербурга

Достопримечательности отдела полиции пришлось осматривать гостям из Швейцарии после самостоятельной экскурсии в петербургском метро, где туристы забыли о правиле не трогать экспонаты руками. Выяснилось, что повышенный интерес к электронике был, скорее, профессиональным.
Как стало известно «Фонтанке» 26 июля, двое граждан Швейцарии в компании полицейских покинули станцию «Рыбацкое» накануне вечером. По предварительной информации, товарищи с помощью четырёхгранного ключа открыли дверь последнего вагона и пробрались в кабину машиниста.
«Хорошенько рассмотреть электронику не получилось, уже на следующей станции восторг исследователей подземки сменился неловкостью при виде сотрудников петербургской полиции, которые задержали иностранцев и доставили в ближайший территориальный отдел для разбирательства», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу.
Туристам, которые не смогли совладать с любопытством, 21 и 23 года. Один из них на родине работает в метро, в кабину машиниста его завёл профессиональный интерес. О том, что подобный осмотр может быть запрещён, не подумал ни он, ни товарищ.
С правилами поведения в петербургском метрополитене молодых людей в отделе познакомили полицейские. Существенно менять планы туристов не стали: после проверки документов и профилактической беседы обоих отпустили осматривать Петербург дальше.
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