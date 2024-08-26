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Происшествия Двое из Швейцарии проникли в кабину машиниста поезда в метро Петербурга

Двое из Швейцарии проникли в кабину машиниста поезда в метро Петербурга

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49 комментариев

Достопримечательности отдела полиции пришлось осматривать гостям из Швейцарии после самостоятельной экскурсии в петербургском метро, где туристы забыли о правиле не трогать экспонаты руками. Выяснилось, что повышенный интерес к электронике был, скорее, профессиональным.

Как стало известно «Фонтанке» 26 июля, двое граждан Швейцарии в компании полицейских покинули станцию «Рыбацкое» накануне вечером. По предварительной информации, товарищи с помощью четырёхгранного ключа открыли дверь последнего вагона и пробрались в кабину машиниста.

«Хорошенько рассмотреть электронику не получилось, уже на следующей станции восторг исследователей подземки сменился неловкостью при виде сотрудников петербургской полиции, которые задержали иностранцев и доставили в ближайший территориальный отдел для разбирательства», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу.

Туристам, которые не смогли совладать с любопытством, 21 и 23 года. Один из них на родине работает в метро, в кабину машиниста его завёл профессиональный интерес. О том, что подобный осмотр может быть запрещён, не подумал ни он, ни товарищ.

С правилами поведения в петербургском метрополитене молодых людей в отделе познакомили полицейские. Существенно менять планы туристов не стали: после проверки документов и профилактической беседы обоих отпустили осматривать Петербург дальше.

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Комментарии
49
SERGEY111
26 августа 2024, 14:11
Им нужно было посмотреть как устроен диодный мост и размещение тиристоров в схеме автоведения поезда .
wased
26 августа 2024, 14:09
это они поторопились . ещё баба срыкин ни докладу не потребовал, ни под контроль вять не успел. многочисленные депутаны опять же не успели призвать ни к чему
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