Двое из Швейцарии проникли в кабину машиниста поезда в метро Петербурга

Достопримечательности отдела полиции пришлось осматривать гостям из Швейцарии после самостоятельной экскурсии в петербургском метро, где туристы забыли о правиле не трогать экспонаты руками. Выяснилось, что повышенный интерес к электронике был, скорее, профессиональным.

«Хорошенько рассмотреть электронику не получилось, уже на следующей станции восторг исследователей подземки сменился неловкостью при виде сотрудников петербургской полиции, которые задержали иностранцев и доставили в ближайший территориальный отдел для разбирательства», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу.

Туристам, которые не смогли совладать с любопытством, 21 и 23 года. Один из них на родине работает в метро, в кабину машиниста его завёл профессиональный интерес. О том, что подобный осмотр может быть запрещён, не подумал ни он, ни товарищ.