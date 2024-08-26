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    В России школьников, не прошедших отбор, в некоторых школах отказываются зачислять в 10-й класс

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    В российских регионах школьников отказываются зачислять в 10-й класс, если они не прошли конкурсный отбор, сообщает «Коммерсантъ» 26 августа. Дело в том, что по новому государственному образовательному стандарту школы сами устанавливают критерии и по ним отбирают старшеклассников. В основном речь идет о среднем балле аттестата или ОГЭ, но могут проводиться и собеседования. Тем, кто не прошел отбор, предлагают отправиться в колледж.

    По словам председателя общественного движения «Родители Москвы» Илоны Меньковой, одно из главных нововведений, которое появилось после принятия нового образовательного стандарта, заключается в том, что в школах фактически убрали общеобразовательные классы. Теперь старшеклассникам предстоит изучать как минимум два предмета углубленно, и закон разрешает проводить отбор в профильные классы.

    Илона Менькова рассказала, что с помощью официальных обращений к директорам школ некоторых детей все же удалось зачислить в учебные заведения, однако не все родители обращались с этой проблемой. Некоторые все-таки отправили ребенка в колледж.

    Как отметили в департаменте образования и науки Москвы, школы установили критерии зачисления в 10-й класс, исходя из сложности программ обучения, а ученики, не получившие нужный результат, могли улучшить его в Московском центре качества образования. Тестирование по одному предмету, по данным издания, стоит две тысячи рублей.

    Аналогичная ситуация возникла и в других российских регионах — например, в Иркутской и Челябинской областях, а также в Краснодарском крае. Родители добивались зачисления детей в 10-й класс после обращения в прокуратуру.

    Напомним, в июле вице-губернатор Ирина Потехина заявила, что к 2030 году все старшеклассники Петербурга смогут получить первую профессию в школе.

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