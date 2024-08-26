В России школьников, не прошедших отбор, в некоторых школах отказываются зачислять в 10-й класс

В российских регионах школьников отказываются зачислять в 10-й класс, если они не прошли конкурсный отбор, сообщает «Коммерсантъ» 26 августа. Дело в том, что по новому государственному образовательному стандарту школы сами устанавливают критерии и по ним отбирают старшеклассников. В основном речь идет о среднем балле аттестата или ОГЭ, но могут проводиться и собеседования. Тем, кто не прошел отбор, предлагают отправиться в колледж.



По словам председателя общественного движения «Родители Москвы» Илоны Меньковой, одно из главных нововведений, которое появилось после принятия нового образовательного стандарта, заключается в том, что в школах фактически убрали общеобразовательные классы. Теперь старшеклассникам предстоит изучать как минимум два предмета углубленно, и закон разрешает проводить отбор в профильные классы.