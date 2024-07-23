Вице-губернатор Потехина: к 2030 году все старшеклассники Петербурга смогут получить первую профессию в школе

Школьники Петербурга будут получать на уроках труда профессиональное образование. Об этом заявила 23 июля на заседании городского правительства глава комитета по образованию Наталья Путиловская.



«Предмет «труд» с 1 сентября вводится полноценно во всех параллелях с 5 класса и будет основой для получения первой профессии», — сказала она.

В рамках обновленного предмета «труд (технология)» девочки будут осваивать профессии повара и швеи, мальчики — столярное и слесарное производство.

В ходе пилотного проекта «Первая профессия» в прошлом году такую подготовку прошли около 500 человек. Вместе со школьным аттестатом они получили свидетельство о профподотовке. В этом году — уже 1500 человек.