Россияне стали дольше засиживаться на работе. Росстат подсчитал часы

Россияне стали посвящать работе больше времени. Продолжительность рабочего дня жителей РФ в 2023 году значительно выросла и побила максимум 2014 года, сообщают 26 августа «Ведомости» , ссылаясь на данные Росстата.

Так, за прошедший год россияне посвящали работе в среднем 38 часов 12 минут в неделю. Это около 7 часов 38 минут в день. Среди работающих мужчин показатель стабильный из года в год — около 39 часов 12 минут. А женщины стали работать больше и впервые за 11 лет перешли отметку в 37 часов.