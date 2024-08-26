Россияне стали дольше засиживаться на работе. Росстат подсчитал часы

Россияне стали посвящать работе больше времени. Продолжительность рабочего дня жителей РФ в 2023 году значительно выросла и побила максимум 2014 года, сообщают 26 августа «Ведомости», ссылаясь на данные Росстата.
Так, за прошедший год россияне посвящали работе в среднем 38 часов 12 минут в неделю. Это около 7 часов 38 минут в день. Среди работающих мужчин показатель стабильный из года в год — около 39 часов 12 минут. А женщины стали работать больше и впервые за 11 лет перешли отметку в 37 часов.
К слову, число тех, кто перерабатывает, наоборот, становится ниже. Все меньше можно встретить людей, которые трудятся больше 40 часов в неделю. В 2023 году таких работников было около 4,5%, в 2022 году — 4,7%, а в 2021 году — 5,8%.
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