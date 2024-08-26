Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+20°

пасмурно, без осадков

ощущается как +19

3 м/c,

зап.

 766мм 59%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,60
EUR 101,61
Проходные баллы в 2024 году
Реакции на арест Дурова
Курорты на новых территориях
Чему научит семьеведение
Дуров задержан
Северокорейский лагерь
Санкции и компании из СПб
Блокираторы на парковке
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Россияне стали дольше засиживаться на работе. Росстат подсчитал часы

Россияне стали дольше засиживаться на работе. Росстат подсчитал часы

1 171
Написать комментарий

Россияне стали посвящать работе больше времени. Продолжительность рабочего дня жителей РФ в 2023 году значительно выросла и побила максимум 2014 года, сообщают 26 августа «Ведомости», ссылаясь на данные Росстата.

Так, за прошедший год россияне посвящали работе в среднем 38 часов 12 минут в неделю. Это около 7 часов 38 минут в день. Среди работающих мужчин показатель стабильный из года в год — около 39 часов 12 минут. А женщины стали работать больше и впервые за 11 лет перешли отметку в 37 часов.

К слову, число тех, кто перерабатывает, наоборот, становится ниже. Все меньше можно встретить людей, которые трудятся больше 40 часов в неделю. В 2023 году таких работников было около 4,5%, в 2022 году — 4,7%, а в 2021 году — 5,8%.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Работа Росстат
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компании
Как создать комфортное рабочее место для школьника: советы от «Кубатуры»
26 августа, 11:52
Новости компании
«Группа ЛСР» выводит в продажу новый дом в жилом квартале «Ручьи»
23 августа, 17:26
Новости компании
Петербуржцы стали чаще заниматься спортом онлайн
23 августа, 16:35
ТОП 5
Новости компании
Как создать комфортное рабочее место для школьника: советы от «Кубатуры»
26 августа, 11:52
«Группа ЛСР» выводит в продажу новый дом в жилом квартале «Ручьи»
23 августа, 17:26
Петербуржцы стали чаще заниматься спортом онлайн
23 августа, 16:35
Драйвер больше не поддерживается, но система показывает стабильность
23 августа, 15:12
На Царскосельских холмах станет ещё зеленее
22 августа, 18:00
Сим-карты МегаФона появились в «Магнит Маркете»
22 августа, 17:40
Пришло время распробовать новые скорости на скоростной магистрали
22 августа, 13:38
Многоуровневый паркинг введен в эксплуатацию в голландском квартале «Янила»
22 августа, 12:00
«Он покорил и время и пространство…»: выставка Русского музея вдохновила кондитеров компании «Теремок»
21 августа, 16:26
БСПБ автоматически выпустит корпоративную карту при открытии счета компаниям малого и среднего бизнеса
21 августа, 13:32
Группа «Эталон» выступит партнером международного турнира «КОНКУР ПО-РУССКИ»
21 августа, 12:31
Началась продажа квартир во втором корпусе ЖК «Кинопарк»
21 августа, 12:10