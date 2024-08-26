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    Невероятная встреча в Удельном парке: ястреб разглядывает человека в упор

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    В Удельном парке петербуржцы встретили ястреба-тетеревятника, который, похоже, совсем не боится людей. Об этом 26 августа рассказывает сообщество «Удельный парк СПб» «ВКонтакте».

    «Удалось подойти и рассмотреть его поближе. В правой лапе держал мертвую крысу», — пишет Ксения Придачина.

    Возможно, это та самая птица, которая весной сильно напугала петербурженку Ольгу, решившую стать бёрдвотчером. Судя по окрасу, ястреб еще молодой, без так называемой тельняшки. Интересно, что с возрастом у ястребов меняется окрас не только оперения, но и глаз. Сначала они желтые, потом становятся все более оранжевыми и к 7–8 годам как бы наливаются кровью.

    «Если ястреб доживает до преклонного возраста, то он становится практически черно-белым, с красно-оранжевыми глазами», — отмечают в сообществе.

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    ЯстребПтицыПриродаУдельный парк
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