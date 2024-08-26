«ЕЖедневник» в тумане: Телеграм-канал BRIEF* удалил посты и сменил название

Телеграм-канал BRIEF сменил название и удалил все публикации после признания иностранным агентом 16 августа. С воскресенья, 25 августа, ресурс стал именоваться «ЕЖедневник».
20 августа, через четыре дня после попадания в иноагентский реестр Минюста, объединенная редакция новостного канала-агрегатора приняла решение о самороспуске.
Проект покинули главред BRIEF Владимир Дергачев, замглавреда Екатерина Винокурова и шеф-редактор спецпроектов Глеб Шкитин.
Согласно информации сервиса аналитики TGStat, последний пост — «Всем спасибо и Свободу Павлу Дурову» — был опубликован в BRIEF 25 августа в 21 час вечера по Москве.
Первой публикацией «ЕЖедневника» стал пост об официальном комментарии команды Telegram касательно задержания в Париже основателя мессенджера Павла Дурова.
У новой версии экс-BRIEF на начало 26 августа 538 447 подписчиков.
* — признан Минюстом РФ иностранным агентом