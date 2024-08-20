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    Телеграм-канал BRIEF* объявил о самороспуске объединенной редакции

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    Объединенная редакция новостного телеграм-канала BRIEF приняла решение о самороспуске после признания иностранным агентом. Об этом 20 августа говорится в заявлении авторов канала.

    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛИЦ—ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ BRIEF либо касается деятельности иностранного агента ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛИЦ—ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ BRIEF.

    «С 16 августа наш проект покинули главный редактор BRIEF Владимир Дергачев, замглавреда Екатерина Винокурова и шеф-редактор спецпроектов Глеб Шкитин. Мы пришли к выводу о невозможности дальнейшего сотрудничества в текущих условиях», — заявили в основном канале редакции, уточнив, что у Дергачева и Винокуровой изначально не было доступа к функциям администратора канала BRIEF и «BRIEF Важное»*. Журналисты выступали за создание юридического лица BRIEF, зарегистрированного на территории России, однако проект не был осуществлен.

    С 16 августа, как отмечается, эти журналисты не имеют отношения к проектам BRIEF и «BRIEF Важное». Объединенная редакция самораспускается, каналы «BRIEF Важное» и «BRIEF Подкасты»* прекратили свою деятельность.

    В основном канале публикации продолжают выходить.

    16 августа Минюст РФ признал иностранными агентами телеграм-каналы BRIEF*, «BRIEF Важное»*, «Незыгарь»* и «Сирена»*. В телеграм-канале BRIEF, как указал Минюст, распространялись недостоверная информация о решениях и политике властей России и недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Также телеграм-канал участвовал в распространении материалов иностранных агентов.

    *Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

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