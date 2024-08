Телеграм-канал BRIEF* объявил о самороспуске объединенной редакции

Объединенная редакция новостного телеграм-канала BRIEF приняла решение о самороспуске после признания иностранным агентом. Об этом 20 августа говорится в заявлении авторов канала.

Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛИЦ—ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ BRIEF либо касается деятельности иностранного агента ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛИЦ—ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ BRIEF.

«С 16 августа наш проект покинули главный редактор BRIEF Владимир Дергачев, замглавреда Екатерина Винокурова и шеф-редактор спецпроектов Глеб Шкитин. Мы пришли к выводу о невозможности дальнейшего сотрудничества в текущих условиях», — заявили в основном канале редакции, уточнив, что у Дергачева и Винокуровой изначально не было доступа к функциям администратора канала BRIEF и «BRIEF Важное»*. Журналисты выступали за создание юридического лица BRIEF, зарегистрированного на территории России, однако проект не был осуществлен.