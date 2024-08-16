«В удивлении и шоке». Политические телеграм-каналы Brief* и «Незыгарь»* внесли в реестр иностранных агентов

Минюст России традиционно в пятницу, 16 августа, обновил реестр иностранных агентов, и на этот раз его решение отозвалось по всему российскому политическому миру и российскому же «Телеграму». В нем оказались популярный канал Brief*, его «филиал» «Brief Важное»* и аксакал российского телеграм-пространства — инсайдерский канал «Незыгарь»*. Последний считался анонимным и даже работающим на какие-то из кремлевских структур, но оказалось, что все ошибались, а правительство, как и в случае с «ВЧК-ОГПУ»*, вновь назвало имена. Еще среди новоназванных иноагентов оказался основатель сети обувных магазинов Zenden Андрей Павлов*.
«В удивлении и шоке»
Название телеграм-канала «Незыгарь» отсылает к имени уехавшего из России журналиста-иноагента Михаила Зыгаря*, который сам отвергал связь с каналом. «Незыгарь» появился в
Владельца и администратора анонимного «Незыгаря», который вносит разлад своими инсайдами, разыскивали давно. Ходили различные легенды: от команды Дмитрия Медведева до сотрудников Администрации президента. В январе
Телеграм-канал пока никак не отреагировал на признание иностранным агентом. В нем появились два поста — о внутренней политике и конфликте на Украине. На канал подписаны
Зато активно комментирует внесение в реестр иностранных агентов сотрудница телеграм-канала Brief журналистка Екатерина Винокурова. За несколько часов до признания она опубликовала пост под заголовком «Перестать воевать с оставшимися». Его репостнул телеграм-канал «Brief Важное». За полчаса до признания Винокурова написала, что «грядет большая беда». Затем она попросила написать всех, «кому я делала хорошее, и кто во власти». Уже после признания телеграм-канала иностранным агентом Винокурова констатировала: «угу, гражданская казнь свершилась».
Екатерина Винокурова известна по работе во множестве российских изданий. Начинала карьеру в «Газете.ру», была политическим корреспондентом уральского СМИ Znak.com в Москве, от которого участвовала в пресс-конференциях президента РФ Владимира Путина, позже возглавляла проект «Регионы» телеканала Russia Today. Его Винокурова покинула после начала спецоперации на Украине. После начала работать в ярославском издании «Ярновости». Это СМИ журналистка покинула после признания его иностранным агентом. Вскоре начала работу в телеграм-канале Brief.
Отличие Brief от «Незыгаря» в том, что администраторы публично признавались в работе в нем. В мае нынешнего года главредом издания стал журналист Владимир Дергачев с опытом работы в RTVi и РБК, а заместителем главного редактора — Екатерина Винокурова. В обновленном реестре Минюст также обозначил их как лиц, имеющих отношение к каналу. Еще вместе с ними указан и администратор «Незыгаря» Дмитрий Коваленко.
Brief после массового перехода пользователей в мессенджер Telegram в
«Как же так?! Бриф и Незыгарь — иноагенты? Несколько лет все были убеждены, что они работают на АПРФ. И тут раз: иноагенты! Кто реально контролирует Бриф и Незыгарь? То есть по кому ударили так жёстко? И кто? Об этом гадает все политическое сообщество в России», — пишет политолог Сергей Марков в своем телеграм-канале (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).
Инвестировал в Крым и ездил по местам боевой славы
Андрей Павлов — основатель и владелец сети обувных магазинов Zenden, история которых началась в
Павлов имеет репутацию одиозного предпринимателя, который при этом выступает с патриотической позиции. Будучи членом генерального совета общественной организации «Деловая Россия», он был одним из первых предпринимателей, открыто рассказавших о трудностях, с которыми бизнес столкнулся во время коронавирусных ограничений, критиковал льготы, предоставляемые малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям, считая их чрезмерными. Также он выступал против налоговых льгот для самозанятых и говорил, что с увеличением доли самозанятых экономика страны превращается в экономику блогеров, тарологов и нумерологов. Павлов много и жестко критиковал налоговую политику России и действия органов налоговой службы, с которыми его компании долгие годы вели разбирательства в судах.
Бизнесмен регулярно выступал на Московском экономическом форуме. В этом году его речь была посвящена критике миграционной политики на фоне обостряющихся проблем с демографией. Также он много говорил о том, что российским производителям нужно давать преимущества перед иностранными, а предприятиям сферы ретейла следует сократить часы работы по будням и выходным, чтобы они могли больше времени проводить с семьей.
Павлов одним из первых попытался инвестировать в Крыму. В
Минюст в своей публикации утверждает, что Павлов принимал участие в распространении материалов иноагентов и недостоверной информации о решениях и политике властей России.
Фёдор Данилов, Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»
* Признаны в РФ иноагентами.