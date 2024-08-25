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    Китайские ученые добыли воду из лунного грунта

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    Китайским ученым удалось добыть воду из лунного грунта, выработав «совершенно новый метод» получения воды на спутнике Земли. Об этом сообщается в работе, опубликованной в журнале The Innovation.

    В результате проведенных исследований ученые выяснили, что в минералах, доставленных с Луны, содержатся большие запасы водорода, и нагревание выше 1000 °С приводит к запуску химической реакции, в ходе которой выделяется вода в форме пара.

    Согласно подсчетам, из тонны грунта таким образом можно получить до 76 литров воды, какового объема будет достаточно для 50 человек в день. Это открытие приближает человечество к колонизации Луны и делает возможным создание обитаемых баз на ее поверхности.

    В июне возвратный модуль китайского лунного зонда «Чанъэ-6» доставил на Землю образцы грунта, собранные на обратной стороне Луны.

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