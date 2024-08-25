Китайские ученые добыли воду из лунного грунта

Китайским ученым удалось добыть воду из лунного грунта, выработав «совершенно новый метод» получения воды на спутнике Земли. Об этом сообщается в работе, опубликованной в журнале The Innovation.
В результате проведенных исследований ученые выяснили, что в минералах, доставленных с Луны, содержатся большие запасы водорода, и нагревание выше
Согласно подсчетам, из тонны грунта таким образом можно получить до
В июне возвратный модуль китайского лунного зонда «Чанъэ-6» доставил на Землю образцы грунта, собранные на обратной стороне Луны.