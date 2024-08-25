Синехвостый варан из Ленинградского зоопарка любит знакомиться с посетителями. И показывать им язык

О повадках экзотического питомца — синехвостого варана — рассказали в Ленинградском зоопарке. Как и многие другие обитатели зверинца, он нередко проявляет интерес к посетителям и с удовольствием проходит значительное (для него) расстояние, чтобы лучше их рассмотреть.
Ленинградский зоопарк
Зачастую на пути к интересующему его объекту он проходит в том числе и по своим соседям, таким же варанам.
«Синехвостые вараны используют свой язык, чтобы собирать запахи из окружающей среды. Язык помогает им находить пищу и ориентироваться на территории», — рассказали в зоопарке.
Поэтому каждый, кто заметит, как рептилия высовывает язык в его направлении, может быть уверен, что он стал объектом ее исследования.