    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    3 м/с, южн

    760мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.6eur101.61

    Синехвостый варан из Ленинградского зоопарка любит знакомиться с посетителями. И показывать им язык

    1014
    обсудить

    О повадках экзотического питомца — синехвостого варана — рассказали в Ленинградском зоопарке. Как и многие другие обитатели зверинца, он нередко проявляет интерес к посетителям и с удовольствием проходит значительное (для него) расстояние, чтобы лучше их рассмотреть.

    Ленинградский зоопарк

    Зачастую на пути к интересующему его объекту он проходит в том числе и по своим соседям, таким же варанам.

    «Синехвостые вараны используют свой язык, чтобы собирать запахи из окружающей среды. Язык помогает им находить пищу и ориентироваться на территории», — рассказали в зоопарке.

    Поэтому каждый, кто заметит, как рептилия высовывает язык в его направлении, может быть уверен, что он стал объектом ее исследования.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВаранЛенинградский зоопарк
    ЛАЙК5
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close