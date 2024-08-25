Воскресенье в Петербурге будет солнечным и теплым. Но без толики дискомфорта не обойдется

Санкт-Петербург в воскресенье, 25 августа, окажется под влиянием северо-западной периферии антициклона. Как сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, его стараниями облаков в небе над городом и регионом будет мало, но все же без толики дискомфорта выходной день не обойдется.



Воскресенье ожидается солнечным и теплым, без дождей — но плотный и порывистый ветер может может внести свои коррективы в отдых петербуржцев.

Температура воздуха в Петербурге поднимется до +24…+26°, в Ленобласти до +22…+27°. Ветер южный 5–10 метров в секунду, порывистый.