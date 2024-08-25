Наш, петербуржец. Рассказываем, кто такой Павел Дуров

Задержание в Париже бизнесмена Павла Дурова стало, возможно, главной новостью уходящей недели. «Фонтанка» рассказывает о человеке, который, не сказав ни слова, поставил на уши весь мир.



Алексей Зотов/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться





Павел Дуров родился 10 октября 1984 года в Ленинграде. В 2001 году с отличием окончил Академическую гимназию, в 2006 году — филологический факультет СПбГУ. Известен как предприниматель, программист и долларовый миллиардер. В рейтинге «125 миллиардеров России. Рейтинг Forbes — 2024» он занимает восьмую строку с состоянием 15,500 млрд долларов.

В 2006 году в соавторстве со своим старшим братом Николаем и другом Львом Левиевым создал социальную сеть «ВКонтакте». Самое известное место в Петербурге, где Павел Дуров начинал свою бизнес-карьеру, — «Дом Зингера» на углу Невского проспекта и Канала Грибоедова. Когда он возглавлял соцсеть «Вконтакте», именно там располагался его головной офис. Предприниматель отметился рядом эпатажных выходок, среди которых жителям Петербурга запомнилось разбрасывание пятитысячных купюр из окон здания. Подробнее об этом офисе читайте здесь.

В декабре 2013-го Дуров отказался выдать личные данные организаторов групп Евромайдана и в итоге из-за конфликта с силовиками потерял контроль над компанией (в конце 2014-го держателем 100% доли стала Mail.ru Group), после чего уехал из страны.

Примерно тогда же получил гражданство островного государства Сент-Китс и Невис, и разместил в Берлине офис новой IT-компании — Telegram. С 2017 года Дуров жил и работал в Дубае, там же располагался офис Telegram. Из-за отказа предоставлять ключи шифрования у него вышел очередной конфликт с властями РФ — в 2018-м мессенджер заблокировали в России, хотя фактически он продолжал работать. В 2021-м Дуров получил гражданство ОАЭ, еще через несколько месяцев — гражданство Франции.

Дуров известен своим нетрадиционным подходом к жизни и работе, а также резкими публичными заявлениями. Он открыто критикует политику некоторых государств и платформ, заявляя о поддержке свободного интернета. В июле этого года его громкое заявление о донорстве спермы и наличии более 100 биологических детей вызвали широкое обсуждение в СМИ.