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    Павел Дуров получил гражданство ОАЭ

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    6 комментариев

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил Forbes 21 апреля.

    Как сообщают источники, близкие к бизнесмену, гражданство ОАЭ Дуров получил еще в феврале 2021 года. Теперь миллиардер считается гражданином четырех стран: Эмиратов, России, Франции и карибского государства Сент-Китс и Невис. При этом срок действия российского паспорта Дурова, как отмечается, «давно истек».

    «Павел не путешествует в Россию и не держит каких-либо активов в этой стране на протяжении восьми лет. У Telegram нет офисов или сотрудников в России, а число пользователей из России не превышает 8%», — сказал источник, близкий к Telegram.

    В апреле 2014 года Дуров уехал за границу и объявил, что не собирается возвращаться в Россию. С 2017 года бизнесмен проживает в Дубае. В рейтинге российских миллиардеров Forbes, по состоянию на 2022 год, он занимает третье место с собственным капиталом в 15,1 миллиарда долларов.

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    Комментарии (6)

    Pilat
    Ну разве это новость.
    Вот то что Клочкова стала работать на Смольный, вот это новость.
    Фонтанка, что же вы не пишите о своих либеральный птенцах?
    just.dont
    Дуров прям наглядное пособие тому, что следовать 9.5 правилам ведения бизнеса в России - совершенно обязательно.
    265055770
    Ислам принял?
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