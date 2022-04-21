Павел Дуров получил гражданство ОАЭ

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил Forbes 21 апреля.
Как сообщают источники, близкие к бизнесмену, гражданство ОАЭ Дуров получил еще в феврале 2021 года. Теперь миллиардер считается гражданином четырех стран: Эмиратов, России, Франции и карибского государства Сент-Китс и Невис. При этом срок действия российского паспорта Дурова, как отмечается, «давно истек».
«Павел не путешествует в Россию и не держит каких-либо активов в этой стране на протяжении восьми лет. У Telegram нет офисов или сотрудников в России, а число пользователей из России не превышает 8%», — сказал источник, близкий к Telegram.
В апреле 2014 года Дуров уехал за границу и объявил, что не собирается возвращаться в Россию. С 2017 года бизнесмен проживает в Дубае. В рейтинге российских миллиардеров Forbes, по состоянию на 2022 год, он занимает третье место с собственным капиталом в 15,1 миллиарда долларов.