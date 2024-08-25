Посмотрите на бывший офис Павла Дурова, которого час назад арестовали в Париже

Самого известного в мире российского предпринимателя с паспортом Сент-Китс и Невис Павла Дурова арестовали французские власти поздно вечером в субботу, 24 августа после отказа его мессенджера Telegram от сотрудничества в области кибербезопасности. По версии французских СМИ ему могут вменить содействие пользователям Telegram в наркоторговле, мошенничестве и преступлениях в отношении детей, которые, якобы, слабо контролируются администрацией мессенджера.

Самое известное место в Петербурге, где Павел Дуров начинал свою бизнес-карьеру, — «Дом Зингера» на углу Невского проспекта и Канала Грибоедова. Когда он возглавлял соцсеть «Вконтакте», именно там располагался его головной офис. Предприниматель отметился рядом эпатажных выходок, среди которых жителям Петербурга запомнилось разбрасывание пятитысячных купюр из окон здания.

«Сейчас в центре из офиса контакта Дуров кидал пятитысячные купюры(причем по одной штуке) из окна и снимал на видео, как народ кидается на эти деньги давя и избивая друг друга. Это большое свинство. Выкинуто было штук 10 купюр. Люди из толпы выходили с разбитыми носами, залазили на светофоры, в общем вели себя, как обезьяны. Дуров от души смеялся», — возмущаются пользователи vk.com (авторские орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).

