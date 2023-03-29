«Давнее решение». Миллиардер Мирилашвили избавился от «ПИКа» и «Адмирала»

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Миллиардер Михаил Мирилашвили вышел из состава учредителей ООО «Петро Мир» и передал 82% своей доли Сергею Медведеву. По данным СПАРК, сведения о смене собственника внесены в ЕГРЮЛ 28 марта, после сделки доля Сергея Медведева в УК компании увеличилась до 87%.



Девелопер ООО «Петро Мир» в Петербурге владеет тремя торговыми комплексами — «ПИК» на Сенной площади, «Адмирал» на Малой Морской улице (у станции метро «Адмиралтейская) и «Озерки» на проспекте Энгельса.

По данным СПАРК, по итогам 2021 года чистая прибыль холдинга «Петро Мир» составила 236,5 миллиона рублей.



Нечего терять, кроме своих цепей

Михаил Мирилашвили — один из крупнейших бизнесменов Петербурга конца 1990-х годов, в 2012 году, по оценкам Forbes, его состояние составило 750 миллионов долларов, что позволило ему занять 133-ю строчку в списке 200 богатейших бизнесменов России. По итогу 2020 года стоимость его основных активов — экоквартал «Новая Дубровка», стартап Watergen, дворец «Олимпия» — ДП оценил в 229,3 млрд рублей.



Родился Михаил Мирилашвили в 1960 году в грузинском поселке Кулаши, где исторически проживали грузинские евреи. 17-летним переехал в Ленинград и поступил в педиатрический институт, но чаще его видели в подпольных игорных домах. Как вспоминал это время сам Мирилашвили: «Не знаю, где больше проводил времени — на лекциях в педиатрическом институте или в «школе жизни» за карточным столом».

Поездка в 1991 году в Лас-Вегас вдохновила Мирилашвили на создание сети игорных домов «Конти», «Олимпия», «Невада», «Индиана», которая переросла в могучую бизнес-империю. Параллельно развивался и другой проект — «Русское видео». Компания со штаб-квартирой в особняке на Каменном острове в 1990-х стала для неискушенного советского зрителя проводником в мир американских эротических мелодрам «9 1/2 недель» и «Эммануэль». Снимала компания и собственное кино и вскоре получила лицензию на 11-й телеканал, который впоследствии в составе ЗАО «Медиа-Мост» олигарха Владимира Гусинского перевоплотился в ТНТ.



В состав империи входили и портовые мощности — АО «Порт Ломоносов», несколько причалов в поселке Лебяжье и на военно-морской базе в Кронштадте.



Холдинг «Петро Мир» в качестве председателя совета директоров Михаил Мирилашвили возглавил в 2000 году. В начале 2001-го он основал Фонд медико-фармацевтических программ «ВАМ», куда вошло порядка 10 медучреждений и научно-медицинских институтов. А уже 23 января его арестовали и обвинили в похищении людей, захвативших и угнавших автомобиль, в котором находился его отец — Михаил Мирилашвили-старший. Адвокаты бизнесмена утверждали, что дело сфабриковано, тем не менее в 2003 году его на 12 лет отправили в колонию строгого режима. Верховный суд РФ снизил срок до 8 лет.



На свободу предприниматель вышел в январе 2009-го, признался, что стал «еще более, чем прежде, евреем», и вскоре уехал в Израиль, до недавнего времени сохранив за собой ТРК «ПИК», «Адмирал» и «Озерки».

Решение избавиться от якоривших бизнесмена активов в «Петро-Мир» назвали давним.

«Михаил Мирилашвили с 2009 года постоянно проживает в Израиле, и с тех пор он не занимался непосредственным управлением данным бизнесом в России. И это фактическое положением дел в итоге было оформлено юридически», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе холдинга.



Тем не менее из новостной повестки Мирилашвили не пропал. В 2015-м бизнесмен попрощался с империей «Конти». В том же году стал вице-президентом Всемирного еврейского конгресса и лично встретил у трапа самолета в Пулково экс-президента Израиля Шимона Переса, который прилетел в Петербург на экономический форум. В 2016-м Мирилашвили сам стал участником ПМЭФа. Его компания Watergen из Ришона-ле-Циона презентовала аппарат, позволяющий создавать воду из воздуха, а уже на следующий год «Петро Мир» заявил, что начнет во вьетнамском Ханое основанное на изобретении производство. The Jerusalem Post включила генератор Watergen в «Десять выдающихся стартапов десятилетия».





Убытки пополам с прибылью

Значительной частью активов бизнес-империи Мирилашвили сейчас владеет Сергей Медведев, юрист и давний партнер предпринимателя, но не сказать, что они приносят рекордные доходы. ООО «Капитал Девелопмент», где доля Медведева составляет 93,91%, за 2021 год выручило 1,5 миллиона рублей и закрыло финансовый год с убытком в 298 миллионов, «Дворец «Олимпия», подконтрольное «Капитал Девелопмент» и принадлежащее Медведеву по всей цепочке на 50%, закончило 2021-й с 8-миллионным убытком и выручкой всего 10 миллионов рублей. Как и «Пластополимер Логистика», подконтрольный Медведеву на 50% по всей цепочке: выручки — ноль, убыток — 18 миллионов за тот же год.

ООО «Дубрава» в полном объеме перешло во владение «Петро Мир» и держится увереннее: чистая прибыль по итогам 2021 года составила 43,9 миллиона рублей, выручка — 174 миллиона. Общество «Ибица», которым «Петро Мир» владеет на 75%, от него значительно отстает по финансовым успехам: выручило в том же году 39,5 миллиона рублей, показав чистую прибыль в 5,1 миллиона. Рекордсменом на этом фоне выглядит Завод «Невский ламинат», также полностью подконтрольный «Петро Миру», — 3,2 миллиарда рублей выручки и 533 миллиона чистой прибыли за 2021 год.



Три торговых комплекса — не единственные «цепи», связывающие Михаила Мирилашвили с Россией в целом и Петербургом в частности.

На правах совладельца половины доли по всей цепочке предпринимателю все еще принадлежат: ООО «Байкал Недра Гео» в Бурятии с 69-миллионным убытком по итогу 2021 года, занимающееся добычей минерального сырья для химической промышленности и производства минеральных удобрений, 70% от «Петро Мир Инвест» с 3-миллионным убытком и еще треть более удачливого в финансовом плане ООО «Петроградец», который в 2021 году выручил 65 миллионов и показал 18 миллионов чистой прибыли.

Не исключено, что два последних предприятия в перспективе имеют шанс перейти к Сергею Медведеву — сейчас партнер бизнесмена владеет двадцатой частью в каждом. Прояснить намерения касательно трех оставшихся активов Мирилашвили в «Петро Мире» не смогли, ограничившись сухим: «Без комментариев».



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»