Историк расскажет, как Жюль Верн повлиял на русскую литературу и науку

Океанолог капитан Немо — борец с британским колониализмом. Правда, задумывался как поляк, стремившийся отомстить России за подавление Польского восстания. С Россией связаны семь романов Жюля Верна. Некоторые из них можно назвать самыми русофильскими своего времени. 27 августа узнаем подробности в Маяковке. Бесплатно. 16+



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В пьесе «Багровый остров» Михаила Булгакова есть персонаж Василий Артурович Дымогацкий, он же Жюль Верн, он же проходимец Кири-Куки. Характеристика такая: «На польском фронте контужен в голову… громаднейший талантище… форменный идиот». Это про Дымогацкого, не про Жюля Верна (имя великого писателя Дымогацкий взял как псевдоним). Настоящий Жюль Верн был у Булгакова одним из любимейших авторов.



«Романы Жюля Верна превосходны. Я их читал совсем взрослым, и все-таки, помню, они меня восхищали, — писал Лев Толстой. — А послушали бы вы, с каким восторгом отзывается о нем Тургенев! Я прямо не помню, чтобы он кем-нибудь еще так восхищался».



А 23-летний студент Антон Чехов написал «Летающие острова» — пародию на произведения Верна. Ее персонаж Вильям Болваниус был членом не только кучи географических обществ, но заодно и Московского артистического кружка, почетным попечителем школы коровьих акушеров и профессором желто-зеленой магии.



Как этот французский писатель повлиял на русскую литературу и науку? За что его любили и не любили у нас? Об этом 27 августа в библиотеке Маяковского (наб. Фонтанки, 44) расскажет историк и преподаватель Анастасия Кругликова в лекции «Жюль Верн и Россия». Вход по регистрации через TimePad. Начало в 19.00.

