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    «Лаборатория в кармане»: ученый расскажет, как смартфон может помочь не ошибиться с выбором еды

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    «Мы есть то, что мы едим». А может ли человек без образования в области химии провести анализ пищевого продукта? Допустим, с помощью смартфона… Узнаем 26 августа в Библиотеке Планетарий 1 на лекции Ирины Тимофеевой, профессора Института химии СПбГУ, лауреата Премии президента в области науки и инноваций для молодых учёных. Бесплатно. 16+

    Да, Ирина — молодая ученая, но уже профессор. А президентскую премию она получила за то, что с коллегой Андреем Шишовым разработала новый метод анализа. Он применима в самых разных областях, и, в частности, позволяет выявить в продукте простым и экологичным способом пестициды, антибиотики и другие «сомнительные» вещества, если они там имеются. Суть разработки в том, что для такого анализа используются природные вещества.

    Но может ли обычный покупатель в магазине использовать эти или подобные технологии? Скажем, можно ли встроить их в телефон? К примеру, в МФТИ разработали приложение, которое умеет определять свежесть продуктов: оно определенным образом интерпретирует прохождение сигнала вайфай через фрукт или овощ. В Техасском университете придумали спектрометр на базе мобильного телефона, который способен обнаруживать ГМО-продукты.

    А может, и в наших смартфонах уже есть какие-то подобные полезные функции, просто мы о них не осведомлены? Узнаем 26 августа в Библиотеке Планетарий 1 (Наб. Обводного канала, 74Б) на лекции «Лаборатория в кармане». Начало в 19.00. Подробности регистрации — на странице библиотеки во «ВКонтакте».

    Александра Шеромова

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