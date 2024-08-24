На фестивале в Германии неизвестный с ножом убил нескольких человек

В городе Золинген (Германия) мужчина с ножом напал на посетителей фестиваля в честь дня города, несколько человек погибли. Об этом со ссылкой на немецкие СМИ 24 августа сообщает ТАСС.



Немецкое издание Bild сообщает, что по предварительным данным, как минимум три человека скончались, также есть несколько тяжело раненых. СМИ уточняет со ссылкой на показания очевидцев, что мужчина, который напал на горожан, был похож на араба. Предполагаемый нападавший скрылся.

Центр города оцеплен.





В Золингене праздновали 650-летие города, в честь юбилея был организован «Фестиваль разнообразия». После нападения праздник и выставка, которая должна была продлиться три дня, были отменены.

