Салат «Щетка» — как он чистит кишечник и снижает холестерин. 5 лучших рецептов от гастроэнтеролога

Важно выбирать для салата те овощи, которые вы больше всего любите Фото: Максим Бутусов / E1.RU Поделиться Поделиться





Огурцы, помидоры, редис, кабачки, баклажаны, репа, огородная зелень и многие другие овощи активно используются в приготовлении разнообразных салатов. За счет большого количества клетчатки, витаминов и минеральных компонентов эти блюда помогают поддерживать работу всего организма в целом и кишечника в частности.



Пока есть возможность, нужно употреблять как можно больше овощей, обладающих очищающим эффектом. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала «Доктору Питеру», чем полезны овощи в салате «Щетка».



Екатерина Кашух — гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест».

Салат «Щетка» — что это? Салат из сырых овощей в народе называют «Щеткой», так как считается, что он чистит кишечник от вредных веществ. На самом деле кишечник работает куда сложнее, овощами его не почистить.



Однако салат такого типа всё равно полезен, так как содержит клетчатку и витамины, кормит хорошую микрофлору кишечника и помогает нормально его опорожнять. Важно выбирать для салата те овощи, которые вы больше всего любите, и правильно их готовить, чтобы было и вкусно, и полезно.

Овощи на терке: базовый рецепт Базовый рецепт салата «Щетка» состоит из сырых овощей, натертых на тонкой терке, — свеклы, моркови и белокочанной капусты. Это самый популярный вариант, его подают в заведениях общепита и часто используют в разнообразных диетах для похудения. Последнее обусловлено его малой калорийностью: 100 граммов овощей займут полную миску, но содержат меньше калорий, чем одна шоколадная конфета.



В этих овощах много витаминов и минералов, необходимых для нормального функционирования организма, а также в них содержится растительная клетчатка — пищевые волокна, которые благотворно влияют на работу желудочно-кишечного тракта.

— Овощи, содержащие клетчатку, обеспечивают питательную среду кишечной микробиоте, а еще помогают кишечнику очиститься от остатков непереваренной пищи, улучшают микрофлору, благотворно воздействуют на обмен веществ, — объясняет гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Есть ограничения и противопоказания Однако переходить на диету исключительно из этого салата не стоит. Он должен быть в составе сбалансированного рациона, а в идеале — соседствовать с белками и жирами. Кроме того, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта сырые овощи пользу не приносят.



— Язвенный колит и острые кишечные инфекции — противопоказания для добавления в рацион салата «Щетка». Людям с такими диагнозами лучше предпочитать термически обработанные овощи, — советует врач.

«Морской» вариант салата Популярен и «морской» вариант салата — не с белокочанной, а с морской капустой ламинарией. К ламинарии добавляют натертую на терке сырую свеклу и перемешивают с горстью свежей или размороженной клюквы.

Плюс этого рецепта — в большом количестве йода, который необходим для нормальной работы щитовидной железы. Ламинария богата этим микроэлементом: в 100 граммах морской капусты содержится в три раза больше йода, чем требуется взрослому человеку в день.



При гипертиреозе таким салатом лучше не увлекаться, однако людям без противопоказаний он полезен.

Для роста микрофлоры Содержащаяся в морской капусте альгиновая кислота положительно воздействует на рост микробиоты и благотворно влияет на работу кишечника. Кроме того, в ней много магния, железа и натрия — в 10–15 раз больше, чем в белокочанной капусте.

Клюква содержит большое количество различных витаминов, в том числе витамина С. Чтобы получить суточную норму для взрослого человека, достаточно съесть 100 граммов клюквы.



— Однако она обладает повышенной кислотностью, поэтому при заболеваниях желудочно-кишечного тракта ягоду стоит исключить из салата, — предупреждает эксперт.

Новый и популярный рецепт Еще один рецепт салата «Щетка», который набирает популярность в последнее время, состоит из свеклы, сельдерея и зеленых яблок. Он самый малокалорийный из всех, однако клетчатки и витаминов содержит не меньше.



— В сельдерее большое количество калия и витамина К, полезных для работы сердца и сосудов. Но, как и любой продукт, сельдерей может вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей, — предупреждает врач.

Все три салата можно заправлять растительным маслом с лимонным соком и добавлять для вкуса различные приправы, цедру апельсина, чеснок, зелень.

— Лучше всего использовать нерафинированное масло, так как в нём содержится максимальное количество полезных жиров, минералов и витаминов, — отмечает эксперт.



Салат против холестерина

— Овощной салат богат антиоксидантами, витаминами, особенно A, C и K, а также минералами, такими, как калий и магний, — говорит кардиолог и эндокринолог Алексей Жито. И делится рецептом, который поможет снизить холестерин.

Рецепт полезного салата из овощей Ингредиенты:

1 средний огурец;

2–3 помидора;

1 сладкий перец (красный или желтый);

1 средняя морковь;

1 небольшой красный лук;

1 пучок свежей петрушки;

сок лимона;

1 пучок свежего укропа;

1 авокадо (по желанию);

1 чайная ложка оливкового масла;

соль и перец по вкусу. Как готовить:

Тщательно вымойте все овощи под проточной водой. Нарежьте огурец, помидоры, лук и перец. Морковь можно потереть на терке или нарезать тонкой соломкой. Мелко измельчите петрушку и укроп. Если вы решили добавить авокадо, очистите его от кожуры, удалите косточку и нарежьте кубиками. Все овощи и зелень положите в большую миску и аккуратно перемешайте. В отдельной миске смешайте сок лимона, оливковое масло, соль и черный перец. Полейте салат заправкой и еще раз тщательно перемешайте.

— Подавать салат к столу стоит сразу после приготовления, чтобы овощи сохранили свою свежесть и хрустящую текстуру. Заправляйте блюдо именно оливковым маслом и попробуйте хоть раз добавить авокадо: их полезные жиры способствуют лучшему усвоению питательных веществ, — заключил врач.

В общем, налегайте на овощи, но не забывайте слушать лечащих врачей.

