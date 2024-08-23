Шестиполосный обход вокруг Гатчины продлят до Рождествено

В Гатчинском районе Ленобласти начинается реконструкция следующего участка трассы Р-23 Санкт-Петербург — Псков. Шестиполосным станет 9-километровый участок — с 59-го по 68-й км — от деревни Старые Черницы, за Лядино в сторону Луги и Пскова. Открыть его планируют в 2028 году. Контракт стоимостью более 14 млрд рублей ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило в августе. Об этом сообщает 23 августа пресс-служба учреждения.



Сейчас шестиполоска идёт в обход Гатчины, а дальше — две полосы. В результате реконструкции широкая магистраль дойдёт до Рождествено.

