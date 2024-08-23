Шестиполосный обход вокруг Гатчины продлят до Рождествено

В Гатчинском районе Ленобласти начинается реконструкция следующего участка трассы Р-23 Санкт-Петербург — Псков. Шестиполосным станет 9-километровый участок — с 59-го по 68-й км — от деревни Старые Черницы, за Лядино в сторону Луги и Пскова. Открыть его планируют в 2028 году. Контракт стоимостью более 14 млрд рублей ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило в августе. Об этом сообщает 23 августа пресс-служба учреждения.
Сейчас шестиполоска идёт в обход Гатчины, а дальше — две полосы. В результате реконструкции широкая магистраль дойдёт до Рождествено.
«Это значительно улучшит экологическую обстановку в населенных пунктах и позволит обеспечить высокий уровень безопасности всех участников движения», — отмечается в сообщении.
Ширина проезжей части составит 22,5 м, ширина разделительной полосы — 5 м, весь участок будет освещён. На нём появится одна развязка — на 68-м км (пересечение старого и нового направлений федеральной дороги), три путепровода (первый — над региональной дорогой 41К-103 Никольское — Шпаньково, второй — над муниципальной дорогой 41К-485, ведущей к деревне Тихковицы, третий — в составе будущей развязки). В местах пересечения трассы с путями миграции диких животных на 64-м и 67-м км оборудуют два скотопрогона. Дорожникам предстоит отсыпать более 2 млн кубометров песка и щебеночно-песчаной смеси, установить 3-метровые шумозащитные экраны длиной около 2 км, в домах у дороги поставить шумозащитное остекление.
«Это долгожданное событие для многочисленных дачников, жителей области, работающих в Пскове или Петербурге, транзитных грузоперевозчиков», — отмечает Упрдор.
Реконструкция обхода Гатчины закончилась в 2020 году. Его частично расширили до шести полос, частично построили заново. В 2022 году был подписан контракт на реконструкцию следующего участка, за Большими Колпанами в районе Лядино, — с 54-го по 59-й км. Одновременно продолжается капремонт участков этой дороги, в рамках которого идёт расширение до четырех полос: уже открыты участки со 157-го по 178-й км, сейчас работы идут с 80-го по 111-й км.