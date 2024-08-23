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Происшествия ФСБ задержала мужчину с 2 кг взрывчатки. Он хотел устроить теракт в прокуратуре Черкесска

ФСБ задержала мужчину с 2 кг взрывчатки. Он хотел устроить теракт в прокуратуре Черкесска

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4 комментария

Сотрудники ФСБ задержали 25-летнего жителя Республики Башкортостан. Он собирался взорвать здание прокуратуры в центре города Черкесска на улице Красноармейской, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, мужчина прибыл в Карачаево-Черкесию еще в конце июля, чтобы тщательно подготовиться к теракту. 2 августа он собрал самодельную бомбу и пошел к зданию прокуратуры, но был задержан силовиками. При себе у него было 2 килограмма взрывчатки.

В ходе допроса мужчина заявил, что был завербован СБУ: ему предложили деньги за взрыв в Черкесске. Он согласился. После этого мужчина должен был отправлять отчеты о всех своих действиях, в том числе и о создании бомбы.

В итоге в отношении задержанного возбудили уголовные дела по статьям об организации деятельности террористической организации и участии в ней. Арестовали мужчину до 2 октября.

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Комментарии
4
AndrewBarsik
23 августа 2024, 16:10
Я с недоверием воспринимаю такие новости. Вот если бы задержали того, кто ему передал эти 2 кг взрывчатки, то это было бы достойно. То же самое касается бюста Владлена.
Rostik37
23 августа 2024, 15:42
Да неужели в Черкасской прокуратуре? Что-то слабо в это верится.
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